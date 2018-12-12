В День Конституции Любимов пожелал рязанцам мира и согласия

В среду, 12 декабря, Николай Любимов поздравил рязанцев с 25-летием российской Конституции.
Губернатор заявил, что страна «идет по пути динамичного и эффективного социально-экономического развития, создаются условия для роста жизненного уровня людей».
«Опыт, знания и умения рязанцев, созидательная работа жителей региона всегда служили хорошим вкладом в обеспечение достойного будущего нашего государства», — отметил Любимов.
Глава региона пожелал рязанцам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии, мира и согласия, успехов во всех добрых начинаниях.