В аварии на улице Горького пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло во вторник, 11 декабря, в 16:20.
По предварительным данным, 67-летний житель областного центра, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны улицы Право-Лыбедская в направлении площади Ленина, при повороте налево на улицу Краснорядская не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся навстречу автомобилем Reno Logan под управлением 22-летнего рязанца.
В результате произошедшего двух пассажирок «Логана», 19 и 28 лет доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Напомним, на данном участке