Строительный союз «Светлый» сдал дом бизнес-класса с уникальными характеристиками

В начале декабря государственная комиссия подписала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Лайт Сити LS» от строительного союза «
По мнению экспертов, ЖК «Лайт Сити LS» — уникальный объект, обладающий всеми атрибутами жилья бизнес-класса от современных систем жизнеобеспечения до находящейся в шаговой доступности социальной инфраструктуры.
Как и все объекты строительного союза «Светлый», «Лайт Сити LS» возвели с учетом потребностей рязанцев, для которых важна комфортность проживания, надежность всех элементов здания и эстетическая привлекательность — как во внешнем облике комплекса, так и в интерьере мест общего пользования.
«Лайт Сити LS» — это две башни высотой 15 и 18 этажей, где эксклюзивная внутренняя отделка и дизайн сочетаются с разнообразными планировочными решениями квартир.
На придомовой территории размещена большая детская площадка, отвечающая всем требованиям эргономичности и безопасности. Непосредственно в самом ЖК строится многоуровневый надземный паркинг для автомобилей новоселов.
Жилой комплекс будет отапливается от собственной, крышной котельной. Каждая квартира оснащена приборами учета воды и тепла — таким образом жильцы будут платить только за фактически потребленные ресурсы.
Одной из передовых особенностей ЖК «Лайт Сити LS» является вентилируемый фасад, что позволяет не скапливается влаге в стенах дома. При этой технологии квартиры получились теплыми и сухими. А специальная теплоизоляция фасада обеспечивает естественную вентиляцию всего здания, создавая оптимальный микроклимат в жилищах.
Благодаря своим потребительским свойствам ЖК «Лайт Сити LS» предоставляет рязанцам, купившим здесь квартиры, новый формат комфортной жизни.
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