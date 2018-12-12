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12:29, 12 декабря 2018 3 011

Строительный союз «Светлый» сдал дом бизнес-класса с уникальными характеристиками

Строительный союз «Светлый» сдал дом бизнес-класса с уникальными характеристиками

В начале декабря государственная комиссия подписала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Лайт Сити LS» от строительного союза «Светлый».

По мнению экспертов, ЖК «Лайт Сити LS» — уникальный объект, обладающий всеми атрибутами жилья бизнес-класса от современных систем жизнеобеспечения до находящейся в шаговой доступности социальной инфраструктуры.

Как и все объекты строительного союза «Светлый», «Лайт Сити LS» возвели с учетом потребностей рязанцев, для которых важна комфортность проживания, надежность всех элементов здания и эстетическая привлекательность — как во внешнем облике комплекса, так и в интерьере мест общего пользования.

«Лайт Сити LS» — это две башни высотой 15 и 18 этажей, где эксклюзивная внутренняя отделка и дизайн сочетаются с разнообразными планировочными решениями квартир.

На придомовой территории размещена большая детская площадка, отвечающая всем требованиям эргономичности и безопасности. Непосредственно в самом ЖК строится многоуровневый надземный паркинг для автомобилей новоселов.

Жилой комплекс будет отапливается от собственной, крышной котельной. Каждая квартира оснащена приборами учета воды и тепла — таким образом жильцы будут платить только за фактически потребленные ресурсы.

Одной из передовых особенностей ЖК «Лайт Сити LS» является вентилируемый фасад, что позволяет не скапливается влаге в стенах дома. При этой технологии квартиры получились теплыми и сухими. А специальная теплоизоляция фасада обеспечивает естественную вентиляцию всего здания, создавая оптимальный микроклимат в жилищах.

Благодаря своим потребительским свойствам ЖК «Лайт Сити LS» предоставляет рязанцам, купившим здесь квартиры, новый формат комфортной жизни.

Желающие стать обладателями квартир в ЖК «Лайт Сити LS» еще могут приобрести оставшиеся четыре квартиры. Подробности по телефону 90-30-90.


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2 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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