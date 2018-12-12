Слушателям «Радио ОК» показали фильм «Щелкунчик и четыре королевства»

Слушателям и друзьям «Радио ОК» показали новый фильм «Щелкунчик и четыре королевства». Предновогоднюю историю, основанную на известной сказке, рязанцы увидели в кинотеатре «Люксор» в «Круизе».
«Новогоднее настроение витает в воздухе с появлением первого снега. Значит уже можно дарить подарки, — отметил директор „Радио ОК“ Станислав Ларионов. — „Радио ОК“ ежедневно дарит своим слушателям хорошую музыку. А сегодня мы решили подарить нашим друзьям полтора часа сказки. Это возможность отключиться от реальности, отдохнуть и зарядиться энергией, чтобы пережить надвигающиеся праздники».
Перед началом фильма для гостей вечера выступили артисты студии «Звездная мастерская», а также прошли мастер-класс по моделированию воздушных шаров и детская дискотека.