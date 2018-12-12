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14:44, 12 декабря 2018 2 877
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Слушателям «Радио ОК» показали фильм «Щелкунчик и четыре королевства»

Слушателям «Радио ОК» показали фильм «Щелкунчик и четыре королевства»

Слушателям и друзьям «Радио ОК» показали новый фильм «Щелкунчик и четыре королевства». Предновогоднюю историю, основанную на известной сказке, рязанцы увидели в кинотеатре «Люксор» в «Круизе».

«Новогоднее настроение витает в воздухе с появлением первого снега. Значит уже можно дарить подарки, — отметил директор „Радио ОК“ Станислав Ларионов. — „Радио ОК“ ежедневно дарит своим слушателям хорошую музыку. А сегодня мы решили подарить нашим друзьям полтора часа сказки. Это возможность отключиться от реальности, отдохнуть и зарядиться энергией, чтобы пережить надвигающиеся праздники».

Перед началом фильма для гостей вечера выступили артисты студии «Звездная мастерская», а также прошли мастер-класс по моделированию воздушных шаров и детская дискотека.


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2 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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