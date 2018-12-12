Рязанским депутатам представили проект развития сотрудничества с иностранными городами

Рязанским депутатам представили проект положения о развитии партнерских отношений с иностранными городами. О нем на заседании комитета по бюджету и налоговой политике гордумы рассказал советник главы администрации Федор Полетаев.
В документе речь идет о подготовке, подписании и реализации соглашений о партнерских отношениях и о распределении функций между мэрией, гордумой и главой администрации.
Положение определяет критерии для установления партнерских отношений, регламентирует подготовку проектов соглашений, разработку программ развития отношений с городами иностранных государств.
Документ рассмотрят на заседании городской думы.