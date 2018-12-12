Проект бюджета Рязани на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов прошел обсуждение во всех комитетах гордумы. По результатам публичных слушаний учли 360 предложений граждан, сообщили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике думы 11 декабря.
Все предложения распределили по годам в рамках трехлетнего бюджета, исходя из финансовых возможностей города. Прежде всего, речь идет о ремонте дорог, благоустройстве Рязани и формировании современной городской среды, а также строительстве объектов социальной сферы.
По словам замглавы администрации Игоря Тишина, детский сад в Кальном планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Кроме того, в 2019 году запланирована разработка проектной документации для строительства школы в Кальном, а также детсада и школы в Семчине.
Проект бюджета Рязани на 2019 год рассмотрят на заседании гордумы в четверг, 13 декабря.