Названо количество оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны

На территории России по состоянию на 1 ноября проживает 1,4 млн ветеранов, инвалидов, Великой Отечественной войны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «
«Сегодня по состоянию на 1 ноября 2018 года на территории Российской Федерации проживает 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей», — сказала Голикова на заседании оргкомитета «Победа».
Она отметила, что материальное, жилищное и медобеспечение сейчас являются главными аспектами в работе с ветеранами.