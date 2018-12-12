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16:15, 12 декабря 2018 189
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Кадомский полицейский раскрыл преступление благодаря слухам

Кадомский полицейский раскрыл преступление благодаря слухам

У 50-летнего жителя Кадома украли телефон. Пропажу он обнаружил после застолья, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина подумал, что просто потерял сотовый, и решил не обращаться в полицию. Однако слухи о произошедшем дошли до участкового.

Проверяя информацию, полицейский выяснил, что в гостях у потерпевшего были 30-летние мужчина и женщина. Оказалось, что подозреваемая забрала телефон, когда хозяин дома заснул.

Злоумышленницу разыскали, похищенное вернули владельцу.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 58 УК РФ.


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