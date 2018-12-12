Кадомский полицейский раскрыл преступление благодаря слухам

У 50-летнего жителя Кадома украли телефон. Пропажу он обнаружил после застолья, сообщила
Мужчина подумал, что просто потерял сотовый, и решил не обращаться в полицию. Однако слухи о произошедшем дошли до участкового.
Проверяя информацию, полицейский выяснил, что в гостях у потерпевшего были 30-летние мужчина и женщина. Оказалось, что подозреваемая забрала телефон, когда хозяин дома заснул.
Злоумышленницу разыскали, похищенное вернули владельцу.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 58 УК РФ.