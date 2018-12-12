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10:45, 12 декабря 2018 2 538
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Эксперты составили рейтинг медуслуг, за которые россияне чаще всего платят

Эксперты составили рейтинг медуслуг, за которые россияне чаще всего платят

Фото: Pixabay.com

Эксперты Всероссийского Союза Страховщиков на основе жалоб россиян составили перечень бесплатных медицинских услуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, их оплачивает. пишет «Российская газета».

В перечень вошли следующие услуги:

  1. Расходные материалы при стационарном лечении, включая лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии и другие;
  2. Медицинские изделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции и т. д.);
  3. Расходные материалы при оказании амбулаторной помощи: пломбировочный материал в стоматологии рентгенопленка и другие;
  4. Проведение аппаратных методов диагностики, таких как МРТ и КТ (в условиях стационара и амбулаторного лечения);
  5. Стоматологическая помощь (кроме зубных протезов);
  6. Лекарства для лечения онкологических заболеваний;
  7. Исследования крови (к примеру, на гормоны);
  8. Восстановительное лечение, прописанное лечащим врачом (массаж, лечебная физкультура и т. д.);
  9. Консультации врачей-специалистов узкого профиля (окулист, невролог, хирург и т. д.);
  10. Услуги по сокращению сроков ожидания исследования (например, УЗИ, рентгенография, гастроскопия).

Эксперты ВСС также отметили, что если с пациента требуют оплаты в больницах, ему следует обратиться в администрацию учреждения или к представителю организации, выдавшей полис.

Они напомнили, что услуги по программе ОМС должны быть бесплатными, если лечащий врач выявил показания для их проведения.


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