Эксперты составили рейтинг медуслуг, за которые россияне чаще всего платят

Эксперты Всероссийского Союза Страховщиков на основе жалоб россиян составили перечень бесплатных медицинских услуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, их оплачивает. пишет «
В перечень вошли следующие услуги:
- Расходные материалы при стационарном лечении, включая лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии и другие;
- Медицинские изделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции
и т. д.);
- Расходные материалы при оказании амбулаторной помощи: пломбировочный материал в стоматологии рентгенопленка и другие;
- Проведение аппаратных методов диагностики, таких как МРТ и КТ (в условиях стационара и амбулаторного лечения);
- Стоматологическая помощь (кроме зубных протезов);
- Лекарства для лечения онкологических заболеваний;
- Исследования крови (к примеру, на гормоны);
- Восстановительное лечение, прописанное лечащим врачом (массаж, лечебная физкультура
и т. д.);
- Консультации врачей-специалистов узкого профиля (окулист, невролог, хирург
и т. д.);
- Услуги по сокращению сроков ожидания исследования (например, УЗИ, рентгенография, гастроскопия).
Эксперты ВСС также отметили, что если с пациента требуют оплаты в больницах, ему следует обратиться в администрацию учреждения или к представителю организации, выдавшей полис.
Они напомнили, что услуги по программе ОМС должны быть бесплатными, если лечащий врач выявил показания для их проведения.