Рязанцев предупредили о гололедице

До конца дня, 12 декабря, на рязанских дорогах сохранится гололедица. Об этом предупредило
Рязанцев попросили быть аккуратными, ограничить время нахождения на улице, а также быть внимательными за рулем.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
До конца дня, 12 декабря, на рязанских дорогах сохранится гололедица. Об этом предупредило
Рязанцев попросили быть аккуратными, ограничить время нахождения на улице, а также быть внимательными за рулем.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГосдума приняла закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД
|
cледующая новость →В Рязани выступит заслуженный артист России Виктор Третьяков
В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона.