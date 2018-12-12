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13:26, 12 декабря 2018 1 122
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Рязанцев предупредили о гололедице

Рязанцев предупредили о гололедице

До конца дня, 12 декабря, на рязанских дорогах сохранится гололедица. Об этом предупредило региональное ГУ МЧС.

Рязанцев попросили быть аккуратными, ограничить время нахождения на улице, а также быть внимательными за рулем.


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