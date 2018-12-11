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17:12, 11 декабря 2018 769
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В Рыбном открыли кинозал

В Рыбном открыли кинозал

Фото: Издательство «Пресса»

В пятницу, 7 декабря, в Рыбновском социально-культурном центре открыли кинозал. Об этом пишет ИД «Пресса».

На оснащение кинозала выделили пять миллионов рублей. На эти средства купили экран, звуковое и 3D-оборудование.

Кинозал будет работать пять дней в неделю: со среды по воскресенье. Цены на билеты уточняются. Планируется, что самые дорогие будут стоить не более 200 рублей.

Как отметил мэр города Михаил Панфилов, в кинозале будут «без всякой задержки» показывать новинки.

Напомним, в этот же день кинозал открыли в Скопине.


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