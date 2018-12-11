В Рязанской области собирают деньги на лечение подстреленного кота

В Рязанской области собирают деньги на лечение кота по кличке Агат, которого подстрелили в Сасове. Информация об этом появилась на странице Ксении Котягиной «ВКонтакте».

Животное нашли раненым еще 30 октября, но только недавно после приема в рязанской ветклинике стало известно, что в кота стреляли.

На рентгене увидели две пули и осколки дроби в четырех с половиной позвонках. У животного был полностью нарушен контроль мочеиспускания.

После курса лекарств он стал посещать лоток. Через три недели поврежденные задние лапы немного зажили и кот смог вставать на одну из лап.

«Вчера Агата наконец-то взяли на операцию, почистили осколки дробин, ампутировали хвост — он неживой, кастрировали, извлекли пока только одну пулю. Впереди у нас еще одна операция», — написала девушка.

Она отметила, что теплая передержка стоит 4200 рублей в месяц, операция вышла на 14 900 рублей. Рязанка отметила, что пока оплатила только половину суммы.

Впереди еще одна операция и долгий реабилитационный период.

Девушка попросила помощи у рязанцев. Все желающие могут перевести деньги по номеру карты Сбербанка 5469 5300 1195 8211 (привязана к номеру телефона +7 (900) 905-32-22 ).

«Мы с Агаткой очень верим, что у нас постепенно получится начать ходить и нас увидят и услышат, для того чтобы однажды найти свой дом и стать самым любимым котом в мире, несмотря на старания двуногих стрелков», — написала рязанка.