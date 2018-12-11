Рязанцы сняли фильм об истории развития рукопашного боя ВДВ

В Москве прошел 20-й Кубок Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою, посвященный Маргелову
С 4 по 7 декабря в московском Дворце спортивных единоборств ЦСКА прошел юбилейный 20-й Кубок Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти командующего ВДВ Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова. На закрытии рязанцы представили документальный фильм «Рукопашный бой ВДВ. История развития».
Над картиной больше двух лет работало рязанское творческое объединение «Артель». Фильм сняли к
«На сегодняшний день это единственный проект, в котором авторы попытались собрать и объединить информацию о зарождении и хронологическом развитие рукопашного боя в воздушно-десантных войсках России. В фильме приняли участия более десятка человек от полковника до генерал-полковника, командующего вооруженными силами России. Количеству таких приглашенных лиц, объединённых в одном проекте, могут позавидовать самые известные федеральные каналы страны. Консультантом фильма стал генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский. В фильме использованы ранее нигде не опубликованные уникальные материалы из личных архивов участников тех событий», — рассказали создатели.