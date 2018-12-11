Рязанцев призвали сообщать о сосульках на крышах и снеге на тротуарах

Рязанцев призвали сообщать о некачественной уборке крыш и улиц города от снега и наледи.
По словам и.о. замглавы администрации Игоря Ковалева, всех руководителей управляющих организаций оповестили о необходимости принять дополнительные меры по содержанию крыш и обеспечению безопасного прохода и проезда по придомовым территориям.
Если улицы не убраны, не обработаны от льда, а обочины и остановки не очищены от сугробов, следует звонить в диспетчерскую службу дирекции благоустройства города — (4912) 70-12-93.
Если у рязанцев претензии к уборке придомовых территорий, они могут обратиться по телефону горячей линии администрации города — (4912) 44-79-15, а также по телефону