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8:07, 11 декабря 2018 2 238
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Рязанцев предупредили о мокром снеге

Рязанцев предупредили о мокром снеге

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанцев предупредили о мокром снеге. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что такая погода сохранится в течение суток во вторник, 11 декабря.


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