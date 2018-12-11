Рязанцев предупредили о мокром снеге. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала
Отмечается, что такая погода сохранится в течение суток во вторник, 11 декабря.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Рязанцев предупредили о мокром снеге. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала
Отмечается, что такая погода сохранится в течение суток во вторник, 11 декабря.
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