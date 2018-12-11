Рязанцев попросили помочь пострадавшей на пожаре семье с пятью детьми в Пронском районе. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что пожар произошел в поселке Синь Пронского района в пять утра 9 декабря. Квартира сгорела полностью.
Как рассказала изданию хозяйка квартиры, всей семье удалось спасти, однако с собой они успели взять только документы.
«На улице мы оказались в ночных рубашках и пижамах, но главное, что все наши дети спаслись. Мы не досчитались только нашей собаки — таксы Гоши. Спаслась только вторая такса Люся. Еще не знаем, жив ли сиамский кот», — рассказала Марина Бехелева.
Всех неравнодушных, кто готов помочь семье, попросили переводить средства на карту: 6390 0253 9000 119818 на имя Евгения Бехелева или на сберегательный счет Сбербанка № 42307.810.1.5300.7502016, открытый на имя Марины Михайловны Бехелевой. Контактный телефон