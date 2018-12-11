Появилось видео с места ДТП на Солотчинском шоссе. Авария произошла около поворота на Варские.
Напомним, ранее очевидец сообщил, что из-за произошедшего на данном участке дороги образовался
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Появилось видео с места ДТП на Солотчинском шоссе. Авария произошла около поворота на Варские.
Напомним, ранее очевидец сообщил, что из-за произошедшего на данном участке дороги образовался
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