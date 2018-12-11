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14:06, 11 декабря 2018 2 901

Разбитые смартфоны теперь можно сдать в трейд-ин в салонах «Билайн»

Разбитые смартфоны теперь можно сдать в трейд-ин в салонах «Билайн»

С 10 декабря в салонах «Билайн» можно сдать смартфоны, имеющие видимые дефекты, в том числе разбитый или сколотый экран, и получить за них скидку на новое устройство по акции trade-in.

В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung, а также LG, Sony, Huawei и Honor.

Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» отметил, что в магазинах «Билайн» всегда можно получить выгодные предложения на покупку новых устройств.

«С момента запуска программа trade-in крайне востребована нашими клиентами, и мы рады предоставить им дополнительную возможность приобрести новый смартфон на выгодных условиях», — сказал он.

Согласно статистике, в топ устройств, которые сдают в салонах «Билайн», входят: Apple iPhone 5S 16Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Samsung Galaxy A5 (2016), Samsung Galaxy A3 и Samsung Galaxy A5 (2017).

Акция стартовала в «Билайн» в декабре 2017 года, в начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung, а в середине года — LG, Sony, Huawei и Honor.

Количество устройств, доступных по программе trade-in, ограничено. Более подробная информация, условия акции, ее ограничения и критерии качества сдаваемых устройств, а также полный список салонов доступны на сайте.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.


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