После вмешательства прокуратуры в Полянах обустроили футбольное поле. Об этом сообщил
В мае 2018 года на благоустройство поля предоставили субсидию.
Администрация Полянского сельского поселения заключала контракт с ООО «Рязанский областной учебный коллектор» на выполнение работ по благоустройству футбольного поля. Как показала проверка, работы не исполнили в установленный срок — к 30 сентября 2018 года.
В адрес директора ООО «Рязанский областной учебный коллектор» внесли представление об устранении нарушений. Его удовлетворили и выполнили работы в полном объеме.