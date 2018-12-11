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11:17, 11 декабря 2018 1 075
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Под Рязанью зафиксировали вспышку бешенства

Под Рязанью зафиксировали вспышку бешенства

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Мурмине Рязанского района объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление правительства опубликовали во вторник, 11 декабря.

Ограничительные меры будут действовать до 5 февраля. Под них попало личное подворье на улице Бутырки.

Весь поселок объявили угрожаемой зоной заболевания. На период карантина здесь запретили выставки и торговлю, вывоз кошек и собак.

Ветеринары проведут принудительную вакцинацией непривитых зверей. Карантинные территории продезинфицируют. Больных зверей умертвят.


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