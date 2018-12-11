Под Рязанью зафиксировали вспышку бешенства

В Мурмине Рязанского района объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление правительства опубликовали во вторник, 11 декабря.
Ограничительные меры будут действовать до 5 февраля. Под них попало личное подворье на улице Бутырки.
Весь поселок объявили угрожаемой зоной заболевания. На период карантина здесь запретили выставки и торговлю, вывоз кошек и собак.
Ветеринары проведут принудительную вакцинацией непривитых зверей. Карантинные территории продезинфицируют. Больных зверей умертвят.