Под Рязанью пьяный москвич чуть не столкнулся в лоб с «Рено». Фото

Под Рязанью пьяный водитель на Kia Sportage столкнулся с Renault Sandero. Об этом RZN.info рассказал водитель последней машины — общественный деятель Иван Крестьянинов.
По его словам, авария произошла в Рыбновском районе на съезде с трассы М5 в сторону Горяйново.
Москвич выехал на «встречку» и чуть не столкнулся с Renault в лоб. Рязанец смог вовремя уйти от лобового столкновения, но водитель Kia все же врезался в бок Sandero.
Как отметил Крестьянинов, на место приехала полиция, которая подтвердила, что водитель Kia был пьян.
Рязанец получил небольшие травмы, его автомобиль — сильные механические повреждения.
Помимо этого, стало известно, что в 2012 году москвича уже лишали «прав».
Фото предоставлены Иваном Крестьяниновым