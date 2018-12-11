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10:43, 11 декабря 2018 633
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По итогам публичных слушаний в проект бюджета Рязани внесли поправки

По итогам публичных слушаний в проект бюджета Рязани внесли поправки

В Рязани состоялось заседание комиссии по организации проведения публичных слушаний по проекту бюджета города на 2019 год. В итоговый документ вошло 58 обращений, в которых в общей сложности содержится 360 предложений.

Больше всего предложений поступило по ремонту дорог, благоустройству Рязани и формированию современной городской среды, а также по строительству объектов социальной сферы в Семчине и Кальном.

Члены комиссии отметили, что при наличии дополнительных субсидий со стороны регионального и федерального бюджетов, а также за счет экономии, образовавшейся в результате торгов, сроки исполнения предложений граждан могут быть скорректированы.

Все обращения, рассмотрение которых не входит в полномочия гордумы и мэрии, обработают и направят в соответствующие органы власти.

Глава города Юлия Рокотянская подчеркнула, что для исполнения бюджета необходимо выстроить системную работу.

Проект бюджета с поправками, которые внесли по итогам публичных слушаний, рассмотрят на заседании комитета по бюджету и налоговой политике гордумы 11 декабря.


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