Открытие памятной доски и гашение марки. В Рязани отпраздновали столетие Солженицына

В Рязани в честь столетия писателя и общественного деятеля Александра Солженицына открыли памятную доску. Церемония прошла в областной библиотеке имени Горького во вторник, 11 декабря.

Наряду с открытием доски состоялось гашение конверта с оригинальной маркой, выпущенной к юбилею.

На доске также изобразили русского и советского ученого, физиолога Ивана Павлова. Отметим, в 2019 году исполнится 170 лет со дня рождения известного рязанца.

«Мы должны гордиться тем, что два нобелевских лауреата, одни из первых русских лауреатов, уродились в Рязани. И очень здорово, что мы открываем памятную доску в два юбилейных памятных года. И именно в этом учреждении, в котором они были читателями», — сказал замминистра культуры и туризма региона Игорь Мишин.

Директор библиотеки Наталья Гришина, в свою очередь, добавила, что день рождения Солженицына совпало с ежегодной церемонией вручения нобелевских премий. «Для нас это совпадение становится очень важным, подчеркивающим особый характер этого случая», — отметила она.

«Большая честь, что наши великие соотечественники, Павлов и Солженицын, были читателями библиотеки с разницей в век. Но библиотека и в 19 веке, и в 20-м была, есть и, я уверена, обязательно останется местом притяжения умов ищущих, думающих, современных, читающих, тех, кто хочет открыть для себя истину, правду, обозначить путь движения другим», — заключила Гришина.

Создал памятную доску скульптор Василий Горбунов. По его мнению, нобелевских лауреатов объединяли книги. «И вот эту объединяющую роль книги и библиотеки, как центра сохранения культуры, мы пытались передать в этой доске», — прокомментировал Горбунов.

После этого в библиотеке специальным штемпелем с фиксированной датой погасили выпущенную к юбилею марку с портретом Солженицына. Вместе с Натальей Гришиной и Игорем Мишиным в церемонии поучаствовал директор рязанского филиала почты России Петр Качан.

После торжественной церемонии присутствующие смогли поставить памятный оттиск штемпеля на почтовую продукцию.

Отметим, что марки, погашенные в дату их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.