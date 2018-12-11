На улице Горького столкнулись «Мицубиси» и «Рено»

На улице Горького столкнулись Mitsubishi Pajero и Reno Logan.
Как сообщают очевидцы в соцсети, из-за аварии образовалась пробка в сторону площади Ленина.
На месте работают сотрудники ДПС. В ДТП никто не пострадал.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
На улице Горького столкнулись Mitsubishi Pajero и Reno Logan.
Как сообщают очевидцы в соцсети, из-за аварии образовалась пробка в сторону площади Ленина.
На месте работают сотрудники ДПС. В ДТП никто не пострадал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ музее Есенина пройдет День памяти поэта
|
cледующая новость →В Рыбном открыли кинозал
В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона.