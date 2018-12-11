Мэрия разрешила построить три высотки в Песочне за ТЦ «Европа». Соответствующее постановление администрации официально опубликовали во вторник, 11 декабря.
Согласно
На слушаниях представитель застройщика отметил, что землю
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Мэрия разрешила построить три высотки в Песочне за ТЦ «Европа». Соответствующее постановление администрации официально опубликовали во вторник, 11 декабря.
Согласно
На слушаниях представитель застройщика отметил, что землю
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В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона.