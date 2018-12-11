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16:51, 11 декабря 2018 1 415
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Любимов потребовал у рязанских руководителей активнее внедрять «цифру»

Любимов потребовал у рязанских руководителей активнее внедрять «цифру»

На заседании регионального правительства во вторник, 11 декабря, Николай Любимов порекомендовал руководителям всех отраслей активнее переходить к цифровому формату. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Всем надо двигаться быстрее, у нас нет времени на раскачку, нужно подтягиваться. Надо внедрять „цифру“, которая экономит силы, время, создает удобства для людей», — потребовал Николай Любимов.

Глава региона также отметил, что в архивном деле технологии внедряются оперативно и по многим параметрам рязанские специалисты являются первыми в стране.


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