Любимов потребовал у рязанских руководителей активнее внедрять «цифру»

На заседании регионального правительства во вторник, 11 декабря, Николай Любимов порекомендовал руководителям всех отраслей активнее переходить к цифровому формату. Об этом сообщил
«Всем надо двигаться быстрее, у нас нет времени на раскачку, нужно подтягиваться. Надо внедрять „цифру“, которая экономит силы, время, создает удобства для людей», — потребовал Николай Любимов.
Глава региона также отметил, что в архивном деле технологии внедряются оперативно и по многим параметрам рязанские специалисты являются первыми в стране.