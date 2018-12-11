Любимов и Фомин обсудили итоги съезда партии «Единая Россия»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин встретились с секретарями первичных организаций. В понедельник, 10 декабря, в общественной приемной за круглым столом они обсудили итоги XVIII съезда партии, который состоялся в Москве 7-8 декабря.

Аркадий Фомин рассказал, что на партийном съезде обсудили реализацию инициатив президента, а также приняли решение об изменениях в уставе партии в части, касающейся этических норм и основных принципов ее работы. «К ним относятся благополучие человека, единство и лидерство в развитии страны», — уточнил он.

Николай Любимов добавил, что на съезде также обсудили вопросы взаимодействия органов власти и общественников для более качественного контроля за выполнением национальных проектов.

«Главная работа по реализации нацпроектов будет вестись в регионах и муниципалитетах. В настоящее время определены финансовые лимиты по каждому направлению», — отметил губернатор.

Вместе с Аркадием Фоминым он призвал представителей первичных отделений принять активное участие в осуществлении контроля по всем направлениям, в их числе — создание комфортной среды в населенных пунктах, благоустройство, ремонт дорог, строительство социально значимых объектов.

По словам Николая Любимова, нацпроекты направлены на увеличение продолжительности жизни, здравоохранение, формирование качественной городской среды и вопросы экологии.

На съезде также обсудили тему открытости партии для новых людей и инициатив.

«Задача, которая сейчас перед нами стоит, — быть ближе и понятней людям. Чтобы они понимали, чем мы занимаемся, какие задачи и цели перед собой ставим, — подчеркнул Аркадий Фомин. — Для начинающих политиков партия реализует проекты, которые помогут им общаться с депутатами разных уровней, задавать вопросы и получать на них ответы».