Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений. Об этом со ссылкой на Twitter компании пишут «
«Теперь вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct», — отмечается в микроблоге.
Direct — сервис социальной сети по обмену сообщениями.
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Фото: Pixabay.com
Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений. Об этом со ссылкой на Twitter компании пишут «
«Теперь вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct», — отмечается в микроблоге.
Direct — сервис социальной сети по обмену сообщениями.
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В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.