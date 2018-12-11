«Дом.ru Бизнес» запустил тест для руководителей продаж

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил тестирование «Ваш отдел продаж может больше?».
Руководители из сферы продаж могут оценить эффективность своего отдела, выявить сильные стороны и зоны роста специалистов, определить инструменты увеличения воронки продаж и КПД менеджеров. Тест доступен на
В каждом вопросе достаточно выбрать один ответ и проверить, как ведется в компании детальный анализ показателей отдела продаж, обладают ли менеджеры всей информацией о клиенте и этапах взаимодействия с ним.
Результат покажет, есть ли в компании полная информация о работе отдела продаж. По итогам руководителю дадут рекомендации по усилению команды при помощи телеком-решений.
«Современные телеком-решения „Дом.ru Бизнес“ — облачная телефония и amoCRM — помогут руководителю получить и проанализировать статистику работы отдела, а также станут эффективным инструментом для коммуникаций с клиентами», — отметили в пресс-службе оператора.