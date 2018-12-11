«АвтоВАЗ» отозвал больше 40 тысяч автомобилей Lada Vesta

«АвтоВАЗ» отозвал 41,5 тысячи автомобилей Lada Vesta. Отзыву подлежат машины, проданные с июля 2017 года по настоящее время, передает РИА «
Причиной стало несоответствие рисунка протектора на основных колесах и запасном колесе.
Как пояснил представитель «АвтоВАЗа», если машина комплектуется полноразмерным запасным колесом, у него должен быть такой же рисунок протектора, что и у основных колес. Если автомобиль комплектуется с так называемой «докаткой», рисунок протектора может быть другим, но диск должен быть окрашен в яркий цвет.
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