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19:42, 11 декабря 2018 1 761
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«АвтоВАЗ» отозвал больше 40 тысяч автомобилей Lada Vesta

«АвтоВАЗ» отозвал больше 40 тысяч автомобилей Lada Vesta

«АвтоВАЗ» отозвал 41,5 тысячи автомобилей Lada Vesta. Отзыву подлежат машины, проданные с июля 2017 года по настоящее время, передает РИА «Новости».

Причиной стало несоответствие рисунка протектора на основных колесах и запасном колесе.

Как пояснил представитель «АвтоВАЗа», если машина комплектуется полноразмерным запасным колесом, у него должен быть такой же рисунок протектора, что и у основных колес. Если автомобиль комплектуется с так называемой «докаткой», рисунок протектора может быть другим, но диск должен быть окрашен в яркий цвет.

Ранее отозвали 1717 автомобилей Kalina, Granta, Priora.

Фото Lada.ru


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