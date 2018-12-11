Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам

Накануне дня Конституции, 11 декабря, спикер рязанской облдумы Аркадий Фомин вручил паспорта школьникам Рязани.
Поздравляя молодых людей со знаменательным событием, он отметил, что вручать паспорт гражданина Российской Федерации в дни государственных праздников в Рязанской области стало доброй традицией.
«Завтра мы отмечаем 25 лет со дня принятия Конституции. За это время сделано многое в построении государства, сохранении единства, мира и согласия в обществе», — подчеркнул Фомин.
Он сообщил, что основной закон страны устанавливает общие нормы и правила, которые все должны соблюдать, в соответствии с Конституцией разрабатываются и принимаются федеральные и государственные законы.
«Мы всегда должны помнить, что судьба России напрямую зависит от каждого из нас, от нашего труда, гражданской позиции, сплоченности и солидарности», — обратился спикер облдумы к школьникам и пожелал, чтобы своими дальнейшими достижениями они приносили пользу родному краю и стране, а также здоровья и успехов в учебе.
Торжественная церемония завершилась общей фотографией.