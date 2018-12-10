В рязанском агроуниверситете выбрали «Мисс РГАТУ»

В четверг, 6 декабря, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошел конкурс красоты, таланта и интеллекта «Мисс РГАТУ-2018».
Артистизм и ораторское мастерство участниц оценивало жюри, в которое входили представители спонсоров конкурса и вуза. За каждый из пяти этапов участницам выставляли от 0 до 5 баллов.
Девушки участвовали в трех дефиле: в коротких и вечерних платьях, а также в костюмах, представляющих разные государства. Конкурсантки также представили свои визитные карточки — видео, рассказывающие об их жизни и увлечениях.
Номер для творческого этапа студентки готовили по своему выбору. Кто-то выступил с танцевальным номером, кто-то предложил поэтический перфоманс, рисование песком, литературно-танцевальную композицию.
По итогам конкурса «Мисс артистизм» стала Полина Леденева (технологический факультет), «Мисс оригинальность» — Александра Акимова (автодорожный факультет), «Мисс грация» — Елизавета Шелуданова (инженерный факультет), «Мисс обаяние» — Ольга Шумкина (факультет экономики и менеджмента), «Мисс элегантность» — Анна Попкова (факультет ветеринарной медицины и биотехнологии), «Мисс очарование» — Анастасия Сулименко (факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования).
Звание «Мисс зрительских симпатий» получила Анна Попкова, «Вице мисс» — Елизавета Шелуданова.
Титул «Мисс РГАТУ-2018» присудили Александре Акимовой.