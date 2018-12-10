В Рязани задержали москвича за вымогательство миллиона

В Рязани задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве крупной суммы денег под угрозой насилия у предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что 56-летнего жителя Москвы поймали на парковке на окраине города. Тогда он получал часть требуемых средств — 100 тысяч рублей.
По предварительной информации, 28-летний рязанец занял у приятеля миллион рублей на развитие бизнеса, однако он просрочил выплату долга. После этого незнакомец позвонил предпринимателю и потребовал вернуть деньги. Мужчина испугался и обратился в полицию.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.