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11:55, 10 декабря 2018 1 558
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В Рязани задержали москвича за вымогательство миллиона 6

В Рязани задержали москвича за вымогательство миллиона

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве крупной суммы денег под угрозой насилия у предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что 56-летнего жителя Москвы поймали на парковке на окраине города. Тогда он получал часть требуемых средств — 100 тысяч рублей.

По предварительной информации, 28-летний рязанец занял у приятеля миллион рублей на развитие бизнеса, однако он просрочил выплату долга. После этого незнакомец позвонил предпринимателю и потребовал вернуть деньги. Мужчина испугался и обратился в полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.


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