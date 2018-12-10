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11:31, 10 декабря 2018 1 946
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В Рязани пройдет благотворительный концерт в память об Иване Успенском

В Рязани пройдет благотворительный концерт в память об Иване Успенском

В Рязани пройдет благотворительный концерт «All You Need is Love», вырученные средства передадут семье хирурга и писателя Ивана Успенского, умершего от рака.

На площадке бара Old Fashion выступят победитель фестиваля «Подбелка», арт-группа John Lemon, Матроскин Band, Индиалог, а также специальные гости: Николай Моро, Сергей Стенищин, Никита Желнов и Никита Рязанский.

Организаторы рассказали, что изначально хотели провести концерт, чтобы помочь молодому хирургу собрать средства на лечение.

«Но судьба распорядилась иначе, и, к нашему глубочайшему сожалению, пока мы готовили этот концерт, Ивана не стало. Но осталась добрая память о нем, о его мужестве и стойкости, о его стремлении, даже в самые трудные минуты, не опускать руки и, что наполняет гордостью, не терять чувство юмора. Так вот, в эту трудную минуту, мы хотели бы поддержать его семью этим мероприятием», — добавили музыканты.

Благотворительный концерт пройдет в пятницу, 14 декабря, начало в 19:00. Стоимость билета — 250 рублей, 200 рублей по репосту записи во «ВКонтакте». Забронировать стол можно по телефону: +7 (910) 560-65-47.


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