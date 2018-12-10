В Рязани подорожали овощи и яйца. Мониторинг цен

За прошедшую неделю, с 3 по 10 декабря, в Рязани подорожали овощи и яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Значительнее всего цены увеличились на помидоры (+7,4%) и картофель (+5,2%).
Кроме того, подорожали:
- яйца куриные;
- морковь;
- пшено;
- лук репчатый;
- огурцы свежие;
- хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
- вермишель;
- яблоки;
- молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности;
- сахар-песок;
- куры охлажденные и мороженые.
Снизилась цена на чай черный байховый (-1%).