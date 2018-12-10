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21:45, 10 декабря 2018 3 878
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В Рязани подорожали овощи и яйца. Мониторинг цен

В Рязани подорожали овощи и яйца. Мониторинг цен

За прошедшую неделю, с 3 по 10 декабря, в Рязани подорожали овощи и яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Значительнее всего цены увеличились на помидоры (+7,4%) и картофель (+5,2%).

Кроме того, подорожали:

  • яйца куриные;
  • морковь;
  • пшено;
  • лук репчатый;
  • огурцы свежие;
  • хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
  • вермишель;
  • яблоки;
  • молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности;
  • сахар-песок;
  • куры охлажденные и мороженые.

Снизилась цена на чай черный байховый (-1%).


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