В Рязани откроют крупнейший в регионе дилерский центр «ЛАДА»

В конце декабря дилерский центр «КАРМЕН» переедет в новый автосалон LADA, который расположился по адресу Куйбышевское шоссе, 42-к.
Как рассказал директор «КАРМЕН», центр выполнен в новом корпоративном стиле АвтоВАЗа и отвечает последним мировым тенденциям.
Здесь представят полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.
По словам директора, автоцентр имеет общую площадь 1800 кв м. Шоу-рум площадью 680 кв м позволит экспонировать весь модельный ряд бренда: LADA Vesta, LADA XRAY, LADA Largus, LADA Granta и LADA 4×4. Любой из этих автомобилей можно будет взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и с аксессуарами LADA.
В ремонтной зоне площадью 1120 кв м будет работать 11 постов мелкосрочного ремонта, два поста активной приемки, пост персональной выдачи автомобиля из сервиса и три поста мойки.
В сервисном центре новейшее оборудование, рекомендованное брендом LADA для технического и гарантийного обслуживания машин этой марки. Пропускная способность СТО — боле 30 автомобилей в день.
«Сегодня LADA входит в топ-5 самых продаваемых брендов в России массового сегмента. По итогам девяти месяцев 2018 года популярность отечественной марки у клиентов выросла на 25%", — отметил директор дилерского центра.
Напомним, «КАРМЕН» является официальным дилером АвтоВАЗа с 2010 года.
Из-за переезда на Куйбышевское шоссе до конца декабря центр объявил о ликвидации склада на Есенина, 1-б. Рязанцы еще могут приобрести автомобиль LADA без наценок и переплат. Подробности можно узнать по телефону