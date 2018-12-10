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10:11, 10 декабря 2018 120
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В МВД назвали самые распространенные нарушения ПДД

В МВД назвали самые распространенные нарушения ПДД

В МВД назвали самые распространенные нарушения ПДД за 2017 и 2018 годы. Данные опубликовало RT.

К самым распространенным отнесли превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.

Кроме того, водители часто нарушали правила расположения автомобиля на проезжей части, «встречке». Нарушители также не соблюдали требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.


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