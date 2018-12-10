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15:28, 10 декабря 2018 1 192
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В Александро-Невском районе почти 30 телят погибли на пожаре 1

В Александро-Невском районе почти 30 телят погибли на пожаре

Фото: Издательство «Пресса»

В Александро-Невском районе сгорел скотный двор, погибли 27 телят. Об этом пишет ИД «Пресса».

Всего на дворе на содержании было 28 телят. На крыше здания сгорел утплитель, оплавились окна, в некоторых местах повредилась проводка.

Руководитель сельхозпредприятия Виктор Кошелкин предположил, что пожар произошел из-за возгорания гашеной извести, которой дезинфицируют здание.

«Каким-то образом известь нагрелась, а от нее воспламенилась солома, ей был устлан пол на дворе», — сказал он.

12 животных погибли сразу, еще 15 умерли позже.

Пожар тушили своими силами местные жители. Пожарные также выезжали на место.

По предварительным подсчетам, ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Причины произошедшего выясняются.


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