Сотрудника рязанской колонии осудят за взятку

Сотрудника рязанской колонии ФКУ ИК-6 УФСИН осудят за взятку. Об этом сообщил
Установлено, что в один из дней августа этого года работник договорился с осужденным о передаче ему запрещенных вещей — WiFi роутера ZTE.
После этого осужденный перевел сотруднику на карту около восьми тысяч рублей, предварительно договорившись о покупке роутера за три с половиной тысячи рублей, а оставшиеся от покупки денежные средства он должен был оставить себе.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ, по которому в настоящее время ведется расследование.