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8:40, 10 декабря 2018 1 242
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Смертельные аварии и выступление рязанской фигуристки. Обзор новостей за выходные, 8-9 декабря

Смертельные аварии и выступление рязанской фигуристки. Обзор новостей за выходные, 8-9 декабря

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Завершился еще один зимний уикенд. Мы собрали для вас главные новости за субботу и воскресенье, 8 и 9 декабря.

Из-за непогоды в прошедшие выходные на рязанских дорогах произошло много аварий.

В субботу, 8 декабря, в Сасовском районе столкнулись автомобили Toyota и Kia. В аварии погибли четыре человека.

В этот же день в Шиловском районе четыре человека погибли в столкновении Mitsubishi Lancer и большегруза.

В Рязани на проезде Шабулина легковушка вылетела на тротуар. В Песочне на улице Советской Армии сбили пешехода.

В выходные стало известно, что пропавший 23-летний рязанец погиб. Кроме того, в Сасовском районе в эти дни пропала 13-летняя девочка.

Но не обошлось и без хороших новостей. Рязанская фигуристка Александра Трусова выступила с короткой программой в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию сезона 2018-2019. Она стала второй.

Семье чучковских погорельцев подарили миллион на новый дом.

Под Рязанью произошло «новогоднее чудо». Всех 24 щенков, которых 2 декабря нашли в лесу, раздали новым хозяевам.


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