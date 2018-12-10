Смертельные аварии и выступление рязанской фигуристки. Обзор новостей за выходные, 8-9 декабря

Завершился еще один зимний уикенд. Мы собрали для вас главные новости за субботу и воскресенье, 8 и 9 декабря.
Из-за непогоды в прошедшие выходные на рязанских дорогах произошло много аварий.
В субботу, 8 декабря, в Сасовском районе
В этот же день в Шиловском районе четыре человека
В Рязани на проезде Шабулина легковушка
В выходные стало известно, что пропавший 23-летний рязанец
Но не обошлось и без хороших новостей. Рязанская фигуристка Александра Трусова
Семье чучковских погорельцев
Под Рязанью произошло «новогоднее чудо». Всех 24 щенков, которых 2 декабря нашли в лесу,