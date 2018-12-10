Рязанский агроуниверситет стал участником профориентационной выставки

В пятницу, 7 декабря, Рязанский агротехнологический университет имени Костычева стал участником региональной выставки «Образование и карьера», которую организовало министерство образования региона.
Посетителям представили развернутую информацию о возможностях получения образования в ссузах и вузах города и области.
Представители РГАТУ рассказали о направлениях подготовки и правилах поступления. Они провели презентацию университета и мастер-классы по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: ветеринарии и товароведению. Школьники узнали о преимуществах специальностей и возможностях профессионального роста после окончания обучения.