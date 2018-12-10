Рязанка отсудила более 200 тысяч у ЖЭУ за поврежденный автомобиль. Об этом сообщил
Установлено, что в апреле 2018 года на автомобиль женщины, припаркованный возле дома, упала кровля, сорванная с крыши порывами ветра.
Факт ущерба в виде многочисленных вмятин, сколов и трещины на лобовом стекле подвердили фотографии, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, а также показаниями свидетелей.
Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта составила 234 032 рублей. На досудебную претензию истца о возмещении причиненного ущерба ответчик ответил отказом.
Московский суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что управляющая компания должна обеспечивать надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, а также обеспечивать безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц.
С ЖЭУ взыскали стоимость восстановитеьного ремонта, а также судебные расходы.
Областной суд решение районного оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.