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14:35, 10 декабря 2018 2 648
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Рязанка отсудила более 200 тысяч у ЖЭУ за поврежденный автомобиль

Рязанка отсудила более 200 тысяч у ЖЭУ за поврежденный автомобиль

Фото: Pixabay.com

Рязанка отсудила более 200 тысяч у ЖЭУ за поврежденный автомобиль. Об этом сообщил сайт облсуда.

Установлено, что в апреле 2018 года на автомобиль женщины, припаркованный возле дома, упала кровля, сорванная с крыши порывами ветра.

Факт ущерба в виде многочисленных вмятин, сколов и трещины на лобовом стекле подвердили фотографии, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, а также показаниями свидетелей.

Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта составила 234 032 рублей. На досудебную претензию истца о возмещении причиненного ущерба ответчик ответил отказом.

Московский суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что управляющая компания должна обеспечивать надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, а также обеспечивать безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц.

С ЖЭУ взыскали стоимость восстановитеьного ремонта, а также судебные расходы.

Областной суд решение районного оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.


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