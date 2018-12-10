Рязанцев предупредили о сильном тумане

До конца суток 10 декабря и 11 декабря на территории Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовала
«Ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
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До конца суток 10 декабря и 11 декабря на территории Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовала
«Ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
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