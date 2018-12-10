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8:23, 10 декабря 2018 1 184
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Рязанцев предупредили о мокром снеге и гололедице

Рязанцев предупредили о мокром снеге и гололедице

В понедельник, 10 декабря, в Рязанской области ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области ожидаются снег, мокрый снег, местами гололед. Возможны налипание мокрого снега. Видимость ухудшится на расстоянии 200-500 метров.


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