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12:55, 10 декабря 2018 1 465
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Рязань вошла в топ-5 самых недорогих городов для новогодних путешествий по России

Рязань вошла в топ-5 самых недорогих городов для новогодних путешествий по России

Фото: Pixabay.com

Рязань вошла в топ-5 самых недорогих городов для новогодних путешествий по России. Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил города, где стоимость проживания не превышает двух тысяч рублей в сутки.

Отмечается, что в список не включили курортные места. Анализ броней гостиниц и квартир проводился для периода с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Пермь — 1,3 тысячи рублей в сутки за две ночи;
  2. Каменск-Уральский, Свердловская область — 1,4 тысячи рублей в сутки за две ночи;
  3. Белорецк, Башкортостан — 1,8 тысяч рублей за 2,5 ночи;
  4. Смоленск — 1,9 тысяч рублей за три ночи;
  5. Рязань — 2 тысячи рублей за две ночи.

По данным источника, туристы бронируют недорогие поездки на Новый год и тратят на аренду жилья до двух тысяч рублей в сутки.


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