Рязань вошла в топ-5 самых недорогих городов для новогодних путешествий по России. Сервис бронирования жилья
Отмечается, что в список не включили курортные места. Анализ броней гостиниц и квартир проводился для периода с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- Пермь — 1,3 тысячи рублей в сутки за две ночи;
- Каменск-Уральский, Свердловская область — 1,4 тысячи рублей в сутки за две ночи;
- Белорецк, Башкортостан — 1,8 тысяч рублей за 2,5 ночи;
- Смоленск — 1,9 тысяч рублей за три ночи;
- Рязань — 2 тысячи рублей за две ночи.
По данным источника, туристы бронируют недорогие поездки на Новый год и тратят на аренду жилья до двух тысяч рублей в сутки.