Один из найденных в лесу под Рязанью щенков вновь ищет дом. Об этом Роман Афонькин
По его словам, «девочка №5» не прижилась у нового хозяина из-за кота.
«Она устала от переездов. Уверен, лучший дом для нее будет — дом с ребенком, она очень ласковая. Пожалуйста, если вы уверены, что она именно ваш верный друг, напишите Максиму или позвоните ему по телефону
Напомним, 2 декабря рязанец нашел 20 щенков в лесу. В понедельник, 3 декабря, он обнаружил там еще четырех.
Животных выбросили рядом с коттеджным поселком «Снегири».
По его периметру установлены камеры,