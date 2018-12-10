Мюзиклы, спектакли и оперетта на немецком. Что покажут рязанцам в Год театра

В понедельник, 10 декабря, в рязанском театре кукол рассказали о премьерах Года театра.
Так, театр на Соборной представит пять новых спектаклей, драмтеатр — девять, музтеатр отличится постановкой мюзиклов с Ириной Маненковой в главной роли и опереттой «Летучая мышь» на немецком языке.
По словам худрука театра кукол Валерия Шадского, его актеры покажут в этом году «Хаврошечку», а также спектакль «День, когда перестали читать сказки».
Тринадцатый театральный фестиваль «Рязанские смотрины» представит премьеру международного проекта «Луна одна для всех». В нем поучаствуют актеры из других стран и городов.
Для рязанских артистов запланированы гастроли. Среди городов театрального тура анонсированы Тула, Смоленск, Воронеж, Минск и Брест. Также рязанцы побывают в Германии и на Кипре.
Кроме этого, по обмену театр отправится в Голландию. Иностранцы, в свою очередь, приедут в Рязани, чтобы поработать в детских садах и школах.
По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, в программе Года театра более 30 крупных проектов, в числе которых не только традиционная премия «Зеркало сцены» и театральный капустник, но и акции.
Подробный план мероприятий появится на сайте областного минкульта, в среду, 13 декабря.