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20:56, 10 декабря 2018 637
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Мюзиклы, спектакли и оперетта на немецком. Что покажут рязанцам в Год театра

Мюзиклы, спектакли и оперетта на немецком. Что покажут рязанцам в Год театра

В понедельник, 10 декабря, в рязанском театре кукол рассказали о премьерах Года театра.

Так, театр на Соборной представит пять новых спектаклей, драмтеатр — девять, музтеатр отличится постановкой мюзиклов с Ириной Маненковой в главной роли и опереттой «Летучая мышь» на немецком языке.

По словам худрука театра кукол Валерия Шадского, его актеры покажут в этом году «Хаврошечку», а также спектакль «День, когда перестали читать сказки».

Тринадцатый театральный фестиваль «Рязанские смотрины» представит премьеру международного проекта «Луна одна для всех». В нем поучаствуют актеры из других стран и городов.

Для рязанских артистов запланированы гастроли. Среди городов театрального тура анонсированы Тула, Смоленск, Воронеж, Минск и Брест. Также рязанцы побывают в Германии и на Кипре.

Кроме этого, по обмену театр отправится в Голландию. Иностранцы, в свою очередь, приедут в Рязани, чтобы поработать в детских садах и школах.

По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, в программе Года театра более 30 крупных проектов, в числе которых не только традиционная премия «Зеркало сцены» и театральный капустник, но и акции.

Подробный план мероприятий появится на сайте областного минкульта, в среду, 13 декабря.


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