МТС запустила онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по математике

МТС запустила на образовательной платформе Smart University курсы по математике для подготовки к ЕГЭ. Ранее онлайн-школа предоставляла курсы только по английскому языку.

Платформа предлагает персональную программу, которую преподаватели разрабатывают индивидуально для каждого ученика, учитывая уровень знаний, доступное время занятий и балл, который будущий абитуриент планирует получить на ЕГЭ.

Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя. На основании полученных данных программа сформирует план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.

Программа включает в себя все разделы математики 10-11 класса: алгебру, функции и начала анализа, теорию вероятности, уравнения и неравенства, текстовые задачи, планиметрию, стереометрию.

Для тех, кто ставит перед собой цель получить 80-100 баллов за профильный экзамен, предусмотрено изучение всех типов параметрических уравнений и неравенств, а также теория чисел, необходимых для решения задач 18 и 19 из ЕГЭ.

«Запуск подготовки к математике — большой шаг для проекта Smart University. Мы стремимся сделать платформу максимально универсальной, чтобы на ней можно было обучать любым предметам — будь то английский, математика, русский язык или физика, — прокомментировал руководитель Smart University Ярослав Смирнов. — Smart University становится неотъемлемой его частью растущего рынка онлайн-образования, и мы намерены развивать интерактивный формат обучения как наиболее доступный и современный как для подготовки к экзаменам, так и для профессионального и корпоративного обучения».

Стоимость обучения зависит от количества занятий. При выборе полного пакета цена урока составит 448,5 рубля. Оплата происходит через личный кабинет ученика на сайте или в приложении.

В 2019 году компания намерена внедрить в платформу курсы по подготовке к экзамену по русскому языку.