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15:08, 10 декабря 2018 2 233
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Любимова избрали в Высший совет «Единой России»

Любимова избрали в Высший совет «Единой России»

На 18 съезде «Единой России» Николая Любимова избрали в Высший совет партии. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Также депутат Госдумы от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров вошел в президиум Генерального Совета партии.

На заседании съезда выступил Владимир Путин, который подчеркнул, что основная работа по реализации Майского указа этого года должна быть проведена в регионах.

Любимов представил опыт Рязанской области в части повышения динамики экономического развития, отметив высокие темпы роста инвестиций.

Также губернатор заявил о необходимости контролировать реализацию нацпроектов.

«Эти программы предусматривают повышение качества жизни людей, и обязательно должны быть выполнены в срок», — сказал глава региона.


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