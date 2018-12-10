Любимова избрали в Высший совет «Единой России»

На 18 съезде «Единой России» Николая Любимова избрали в Высший совет партии. Об этом сообщил
Также депутат Госдумы от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров вошел в президиум Генерального Совета партии.
На заседании съезда выступил Владимир Путин, который подчеркнул, что основная работа по реализации Майского указа этого года должна быть проведена в регионах.
Любимов представил опыт Рязанской области в части повышения динамики экономического развития, отметив высокие темпы роста инвестиций.
Также губернатор заявил о необходимости контролировать реализацию нацпроектов.
«Эти программы предусматривают повышение качества жизни людей, и обязательно должны быть выполнены в срок», — сказал глава региона.