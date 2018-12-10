Из-за столкновения двух автобусов на «Доме художника» приостановили движение троллейбусов

На «Доме художника» столкнулись два автобуса. Об этом сообщил
Из-за ДТП движение в сторону площади Победы затруднено. Движение троллейбусов приостановили.
Официальной информации о произошедшем нет.
Фото ТКР
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На «Доме художника» столкнулись два автобуса. Об этом сообщил
Из-за ДТП движение в сторону площади Победы затруднено. Движение троллейбусов приостановили.
Официальной информации о произошедшем нет.
Фото ТКР
© RZN.info
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В числе самых успешных проектов Любимов отметил «Бережливую поликлинику», работу на производстве и в областном правительстве.